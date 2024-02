Vídeo: árvore centenária cai e fecha parcialmente a Estação da Lapa | A TARDE

Uma árvore de grande porte caiu e fechou parcialmente o acesso a Estação da Lapa, uma das mais movimentadas de Salvador. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o incidente foi registrado na noite desta terça-feira, 20, após a forte chuva e ventos atingirem a capital baiana.

Ainda de acordo com o órgão, o acesso de veículos ao Shopping Piedade está interditado. A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou que em função do remanejamento de todas as linhas pra o subsolo da estação, o serviço dos ônibus não foi afetado.

A Secretaria de Manutenção (Seman) enviou técnicos pera realizar a remoção da árvore que está atravessada. A expectativa é que o material seja retirado da via ainda na manhã desta quarta-feira, 21.