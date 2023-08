Vídeo: assaltantes são flagrados roubando carro em lava Jato de Itapuã

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens armados tomaram um veículo de assalto na manhã desta quinta-feira, 3, no bairro de Itapuã. A ação aconteceu por volta das 7h40, na Rua Professor Souza Brito, próximo ao Farol de Itapuã.

Nas imagens enviadas ao Portal A TARDE, os criminosos aparecem se aproximando do carro, um Fiat Toro, cor preta. Em seguida, a dupla rende funcionários do Lava Jato. Um deles entra no veículo enquanto o outro vai em direção de outros funcionários para pegar os aparelhos celulares.

O carro foi localizado pouco depois no bairro de São Rafael. Segundo a Polícia Civil, as imagens das câmeras auxiliarão na investigação, para identificação e localização dos autores. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) investiga o caso.

Veja vídeo:

Reprodução