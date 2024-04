Vídeo: bloqueio na avenida Garibaldi gera confusão na Estação da Lapa | A TARDE

O bloqueio na Avenida Anita Garibaldi em Salvador, que acontece desde a madrugada desta quinta-feira, 04, por causa da queda de uma árvore, tem gerado tumulto em alguns pontos da cidade.

A interdição na avenida levou a Secretaria de Mobilidade (Semob) a mudar o itinerário dos transportes coletivos que passam pela região. No entanto, nem mesmo essas modificações foram suficientes para impedir o tumulto em determinadas localidades. A Estação da Lapa, por exemplo, concentra uma grande movimentação de pessoas que aguardam pelo metrô e coletivos.

Conforme divulgado pela Semob, os coletivos que seguem em direção a Avenida Milton Santos, foram desviados para a Av. Oceânica e de lá seguem pela Rua Euricles de Matos, acessam a Av. Anita Garibaldi, e utilizam o retorno após o Hospital Jorge Valente.

Já os ônibus que vêm da Avenida Milton Santos no sentido Garibaldi, retornam no Largo do Camarão para acessar a Av. Oceânica, Rua Euricles de Matos e deste ponto seguem o itinerário.

O órgão também informou que agentes da Semob monitoram a circulação dos coletivos e os desvios permanecerão até que a árvore seja retirada do local.