Vídeo: bombeiros da Bahia resgatam 212 pessoas no Rio Grande do Sul | A TARDE

Nesta quinta-feira, 09, uma semana após chegarem no Rio Grande do Sul, a tropa do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) realizou a retirada de fios que estavam rompidos no rio Caí, no município de Caxias do Sul. Os bombeiros da Bahia também realizaram a desobstrução de algumas pistas. O objetivo foi reduzir o peso e evitar novos deslizamentos de terra e contribuir para a melhoria do ambiente, facilitando a recuperação posterior. Eles já resgataram pelo menos 212 pessoas em áreas de risco, 20 animais e recuperaram seis corpos.

“O bombeiro atravessou o rio a nado com uma corda e depois puxou os cabos de energia com a corda. Atividade extremamente necessária pois os mantimentos da população sem refrigeração estão sendo perdidos e as estradas estão interrompidas, o que os impede de se deslocarem para comprar alimentação. Tudo foi realizado com bastante cuidado e com toda segurança”, destacou o coronel BM Jadson Almeida. Busca e resgate são as atividades principais dos bombeiros do CBMBA. Eles atuam em conjunto com militares de outros corpos de bombeiros do País.

Campanha de arrecadação de donativos do CBMBA - Todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) estão recebendo, das 8h às 18h, água, ração para animais, materiais de higiene pessoal e de limpeza e alimentos não-perecíveis. Os donativos vão ser levados para as vítimas da chuva que incide no Rio Grande do Sul. É importante que antes de doar, os cidadãos observem o prazo de validade dos itens, que devem ter no mínimo 15 dias para serem utilizados.







