Vídeo: buraco complica trânsito na Av. Tancredo Neves, em Salvador

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um buraco complica o trânsito na manhã desta quinta-feira, 13, na altura do Shopping Sumaré e do edifício Salvador Trade.

"Um buraco com vazamento de água na Av. Tancredo Neves deixa o trânsito lento na altura do Shopping Sumaré e do edifício Salvador Trade. Agentes da Transalvador estão no local sinalizando e orientando condutores. Se possível, evite a região", publicou a Transalvador.

Uma equipe da Superintendência de Trânsito de Salvador está na via e já fez o isolamento do buraco. De acordo com informações da TV Bahia, a Embasa já fechou o sistema para interromper o vazamento.

Veja vídeo: