Vídeo: Buraco na pista provoca estragos em 22 carros na Av. Paralela

Motoristas que trafegavam pela Av. Paralela foram surpreendidos, na noite da segunda-feira, 5. Isso porque, um buraco se abriu na pista e acabou ocasionando prejuízo aos condutores.

Segundo informações do segurança de um posto de gasolina localizado na região, cerca de 22 carros tiveram os pneus furados e precisaram parar no estabelecimento.

"Olha aí pessoal, no posto Shell, antes do Aeroporto, um buraco enorme na curva. Olhe quantos carros, todo mundo com o pneu furado. 22 carros com os pneus lascados", denúncia um condutor no vídeo enviado ao Portal A TARDE.

null Leitor / A Tarde

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) informou que equipes estiveram no local e realizaram o recapeamento do asfalto. Ainda segundo as informações, a Seman está realizando ações tapa buracos na Av. Paralela, mas o período chuvoso dificulta as ações.

"A Secretaria de Manutenção da cidade (SEMAN) informa que não existe nenhum buraco na região da Avenida Carybé, no sentido do Aeroporto. Foi feita uma revisão da malha viária nesta via, na manhã desta terça-feira (06/6). Foi realizada uma ação de tapa buraco, com asfalto a frio, devido ao piso molhado, sanando completamente o problema", diz a nota.