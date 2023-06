Vídeo: câmera de segurança flagra assalto a lanchonete em Salvador

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um suspeito invade e assalta uma loja de açaí, no bairro de Caminho de Areia, em Salvador. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 28, na Rua Duarte de Costa.

Nas imagens enviadas ao Portal A TARDE, o suspeito aparece se aproximando do estabelecimento e, em seguida, retira e rende um cliente que estava no lado externo da loja. Logo depois, o homem entra e rende as outras pessoas. Um homem é obrigado a retirar um cordão do pescoço.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim) investiga o roubo a uma lanchonete, ocorrido na noite de quarta-feira (28), na Rua Duarte de Costa, no Caminho de Areia, em Salvador".

Ainda conforme a corporação, as informações preliminares são de que "um homem abordou um cliente e funcionários, obrigando-os a lhe entregar seus pertences. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas, a fim de que sejam identificados os autores".

