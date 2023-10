Vídeo: câmera flagra criminoso roubando celular de moto em movimento | A TARDE

Um entregador por aplicativo registrou o momento em que teve seu celular roubado por um criminoso enquanto trafegava na região da Avenida Gal Costa, em Salvador. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira, 20.



A gravação, enviada ao Portal A TARDE, mostra o momento exato que o bandido 'mete a mão' no aparelho celular que estava em um suporte no guidom da motocicleta. A vítima havia acabado de sair do semáforo quando foi surpreendida pela mão do bandido. Os dois veículos estavam em movimento no momento do roubo.

As imagens foram registradas por uma câmera acoplada em um colete no peito do piloto. O trabalhador teve um prejuízo em torno de R$ 900. O criminoso que roubou o celular estava em uma moto sem placa e conseguiu fugir.



