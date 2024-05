Vídeo: câmera flagra homem roubando pet shop no IAPI | A TARDE

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança roubando um pet shop localizado no bairro do IAPI, em Salvador. Nas imagens é possível ver o suspeito mostrando um revólver para a atendente. Ele ameaça a vítima que entrega o aparelho celular e dinheiro do caixa. Toda ação dura menos de 10 segundos.



Ele deixa o estabelecimento deixando prejuízo. De acordo com uma testemunha, o homem ainda teria roubado o veículo de uma pessoa que estava de lado da fora do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas para tentar localizar o carro e o suspeito.



O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Caso alguma pessoa reconheça o homem, deve ligar para o 181 da polícia. A denúncia é anônima e a identidade não será revelada.