Vídeo: câmera flagra momento de execução de irmão de influenciadora

Uma câmera de segurança instalada na localidade onde Gabriel Hamed Ferreira Rodrigues, de 19 anos, foi baleado e morreu, flagrou o momento em que um homem o persegue e efetua o disparo. O caso aconteceu no dia 16 de julho deste ano, no bairro do Uruguai, Cidade Baixa de Salvador. Gabriel era irmão da influenciadora digital Lalai Magarão.

Nas imagens, ele aparece trajando uma camisa escura e correndo. Pouco depois, um homem, de blusa branca, o persegue e efetua o disparo. O crime foi cometido na Rua Jornalista Nilton França.

Segundo as informações, ele estava retornando para a casa acompanhado de outra irmão que estava grávida, Bruna Ferreira. O atirador teria o abordado quando Bruna subiu ao imóvel para ir ao banheiro.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil para saber sobre as investigações do caso e aguarda resposta.