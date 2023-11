Vídeo: Câmera flagra mulher roubando escultura de orixá em restaurante | A TARDE

Uma mulher foi flagrada roubando uma escultura da orixá Iansã no restaurante Mariposa, localizado no bairro do Itaigara, em Salvador. O caso aconteceu no final da tarde do último domingo, 12, e o registro foi feito através das câmeras de segurança do local.

Em vídeo, é possível o momento em que a suspeita olha ao redor e logo depois retira a imagem de uma cúpula, coloca na bolsa, entra no banheiro e sai do restaurante.

Em conversa com o Portal A Tarde, o gerente Adailton Santos Júnior detalhou que uma mulher branca de cabelo preto entrou entrado do local em direção ao banheiro, se passando por uma cliente. “Ela subiu, ficou mapeando e olhando os espaços.”

O roubo da escultura não foi a primeira tentativa da mulher. De acordo com Adailton, a suspeita também tentou levar o fardamento dos funcionários de um armário, mas acabou não pegando nada.

O gerente do local também declarou que após o roubo da estátua de bronze, a senhora desceu para o térreo e ficou olhando os objetos do estabelecimento.

O barman, que estava presente no momento, estranhou a movimentação da mulher e foi questionar se ela precisava de algo. “Ela fingiu ser estrangeira. Perguntou o nome do bairro ao barman e foi embora", relatou o gerente.

Os funcionários identificarem o sumiço do objeto e acionaram as câmeras de vigilância.

Adailton citou ainda que um cliente, que vai frequentemente ao local, identificou a mulher, que também teria tentado roubar duas vezes a concessionária onde ele trabalha.

O Mariposa realizou o Boletim de Ocorrência e o caso segue em investigação. O Portal A Tarde entrou em contato com a Polícia Civil, mas até o momento não obteve um retorno.

Confira:





Reprodução