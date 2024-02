Vídeo: caminhão derruba poste e trava trânsito em Salvador | A TARDE

Uma carreta derrubou um poste na Avenida Paralela na tarde desta quarta, 24. O incidente aconteceu nas proximidades do antigo Bahia Café Hall, na subida do viaduto que dá acesso ao CAB em Salvador. Até o começo da noite, trechos da avenida, no sentido Aeroporto, estavam parados. Ainda foi registado engarrafamento na Avenida Bonocô. Duas vítimas precisaram de atendimento após a colisão.

Os fios de electricidade ficaram em chamas. A polícia foi acionada e chegou ao local. De acordo com o Núcleo de Operações Assistidas (NOA), da Transalvador, o fluxo de veículos na região está lento desde o período da tarde. Com a queda do poste, duas faixas ficaram bloqueadas, dificultando o tráfego na região, no sentido Aeroporto.

Procurada, a Neoenergia Coelba informou que A Neoenergia Coelba informou a Portal A TARDE que profissionais da distribuidora foram encaminhados ao local e realizaram os procedimentos de segurança necessários.

Reprodução / Redes Sociais

"Por meio de manobras na rede elétrica, parte dos consumidores inicialmente afetados tiveram o fornecimento de energia restabelecido. As equipes seguem atuando no local para concluir o serviço e normalizar todos os clientes".

As guarnições do Corpo de Bombeiros também deram apoio na ocorrência. "Na tarde desta quarta-feira (24) duas guarnições de bombeiros militares realizaram o atendimento pré-hospitalar (APH) a uma vítima de acidente automobilístico na Avenida Luiz Viana (Av. Paralela) em Salvador, quando um caminhão colidiu em um poste. Após o primeiro socorro, a vítima foi levada para uma unidade de saúde por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com a batida, o poste caiu e o caminhão pegou fogo, que foi debelado pelos bombeiros. A Coelba também foi acionada",diz nota.

