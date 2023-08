Vídeo: caminhonete arranca poste no bairro de Stella Maris

Uma caminhonete, modelo Fiat Toro na cor vermelha, colidiu com um poste, na manhã desta terça-feira, 29, na Alameda Praia de Camboriú, no bairro de Stella Maris, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito (Transalvador), a batida foi registrada por volta das 3h. Por conta da colisão, o poste que fica na localidade chegou a ser arrancado.

Equipes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) são aguardadas no local para fazer a reparação do equipamento. O carro batido ficou completamente destruído e já foi retirado pela Transalvador.

Devido ao acidente, o trânsito ficou lento na região e a autarquia de trânsito ficou na localidade para auxiliar o fluxo de veículos.

Vídeo:

Reprodução