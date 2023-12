Vídeo: carreta não consegue subir ladeira em Amaralina | A TARDE

O motorista de uma carreta não conseguiu terminar de subir a Ladeira de Amaralina, que liga a Av. Manoel Dias da Silva ao bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 21. O veículo ficou parado no meio da via e deixou o trânsito congestionado no local.

Imagens recebidas pela equipe do Portal A TARDE mostram agentes da Transalvador organizando o trânsito na região, enquanto um caminhão guincho chega ao local para fazer a retirada da carreta.

Assista o vídeo:







A TARDE / Leitor

Ventos fortes

Salvador registrou, na quarta-feira (20), fortes chuvas, raios e trovões, acompanhados por rajadas de vento acima de 63 km/h, sendo este o maior pico registrado em 2023. A informação foi divulgada pela Defesa Civil da capital baiana (Codesal).