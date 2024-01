Vídeo: carro atola na areia do Porto da Barra nesta manhã de Natal | A TARDE

O motorista de um Jeep resolveu viver uma aventura perigosa, na manhã de natal, nesta segunda-feira, 25. O dono do veículo resolveu testar a eficiência do seu carro e levá-lo às areias do Porto da Barra, uma das praias mais frequentadas de Salvador, para deixar um jet ski na água.

O que ele não contava era que a potência do 4x4 não conseguiria vencer a "força" da areia do Porto da Barra. O dono do veículo solicitou o caminhão guincho da seguradora, mas o cabo de aço do caminhão partiu e não conseguiu realizar a retirada do Jeep da areia.



A Transalvador foi acionada para fazer a retirada do carro da areia da praia. Enquanto os agentes da autarquia não chegam, banhistas se divertem com a cena inusitada no Porto da Barra.

Veja o vídeo:





Brenda Viana