Vídeo: carro bate em ônibus e capota na Avenida Garibaldi | A TARDE

Um carro capotou após o motorista perder o controle e bater em um ônibus na noite desta quinta-feira, 18, na Avenida Anita Garibaldi, em Salvador.

O acidente aconteceu por volta das 19h, próximo a praça Lord Cochranee. Apesar do susto, não houve feridos.

A Transalvador esteve no local e isolou uma das faixas para fazer a remoção do veículo. Por volta das 20h, o trânsito foi normalizado e o carro retirado do local. Segundo o órgão, o motorista saiu do local. Ainda não se sabe o que causou o acidente.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade Pública de Salvador (Semob) para saber mais detalhes sobre a linha atingida e aguarda retorno.