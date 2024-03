Vídeo: carro bate em poste e capota na Fazenda Grande do Retiro | A TARDE

Um motorista perdeu o controle e bateu em um poste na ladeira conhecido como "ladeira do Marotinho", localizada na Fazenda Grande do Retiro. O acidente aconteceu por volta das 21h00 desta quarta-feira, 13.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE por um amigo da vítima, o homem, de prenome Luiz, estava bêbado e teria perdido o controle do carro no momento em que desceu a ladeira. O carro capotou e o motorista foi levado pela família para uma unidade de saúde. Não há ainda informações sobre o grau de ferimento dele.

Ainda de acordo com o amigo dele, o homem trabalha como mecânico, é morador do bairro e estava sozinho no veículo.

Segundo a Transalvador, uma equipe de trânsito será enviada ao local.





Arquivo pessoal