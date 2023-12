Vídeo: carro capota em viaduto e trânsito fica travado na Av. Paralela | A TARDE

Um veículo capotou no viaduto Nelson Dahia, que faz a ligação entre as avenidas Paralela e Tancredo Neves, na manhã desta terça-feira, 5, em Salvador. Por causa do acidente, os motoristas estão enfrentando um um longo congestionamento que tem reflexo na avenida Paralela, sentido rodoviária.

De acordo com as informações da Transalvador, o motorista perdeu o controle da direção na curva do viaduto e terminou capotando. Ele não sofreu ferimentos. Agentes do órgão estiveram no local ordenando o trânsito até a retirada do veículo que ocorreu por volta das 07h da manhã. Mesmo após a remoção, o trânsito permanece congestionado.