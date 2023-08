Vídeo: carro desgovernado bate em poste na Estrada Velha do Aeroporto

Um motorista perdeu o controle da direção e bateu de frente com um poste, na terça-feira, 15, na região da Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador. A cena foi registrada por uma câmera de segurança instalada no local.

Nas imagens, duas pessoas deixam o veículo pela porta do carona após a colisão. Ainda é possível perceber que o veículo batido apresenta um princípio de incêndio (veja o vídeo do acidente abaixo).

Depois da batida, ambos conseguiram sair andando do carro e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e debelou o incêndio, assim como populares que também apareceram para ajudar a conter as chamas.

Vídeo:

Reprodução