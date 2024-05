VÍDEO: carro invade loja dentro do Shopping Barra, em Salvador | A TARDE

Um motorista perdeu o controle de um veículo de passeio e invadiu uma loja da C&A , no início da tarde desta quinta-feira, 25, dentro do Shopping Barra, em Salvador.

O caso aconteceu por volta das 12h30. Vídeos da situação foram gravados por populares e divulgados nas redes sociais.

Nas imagens, o veículo, modelo Toyota Etios, aparece dentro da loja, com diversos produtos e peças de roupas revirados. O local foi isolado pela equipe de segurança do shopping. Não há registro de feridos.

Ao Portal A TARDE, a assessoria do Shopping Barra informou que a condutora do veículo envolvido na ocorrência registrada na manhã de hoje foi atendida pelos brigadistas do shopping sem ferimentos, tendo sido liberada em seguida.

Ainda segundo a nota, a loja está passando por um processo de limpeza e arrumação. A previsão é de que volte a funcionar a partir das 18h de hoje, com acesso apenas pela área interna do shopping. A porta externa será liberada a partir de amanhã.

*matéria atualizada às 17h54 com nota do Shopping Barra