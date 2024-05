Vídeo: carro pega fogo dentro de posto de gasolina na Avenida Paralela | A TARDE

Um posto de gasolina registrou um princípio de incêndio em um veículo que estava no local, na manhã desta terça-feira, 14. O estabelecimento fica localizado na Avenida Luis Viana Filho, (Paralela), sentido Comércio, em Salvador.

De acordo com testemunhas, o veículo seria do modelo Volkswagen Voyage. A situação teria acontecido quando o carro estava parado ao lado de uma bomba de combustível, pouco antes de iniciar o abastecimento.

Após as chamas iniciarem, funcionários do posto e o motorista trabalharam para tentar conter o fogo e afastaram o veículo para longe da bomba. Populares que passavam no local também ajudaram com água e extintor.

Até o momento, ainda não há mais informações sobre o que poderia ter causado o incêndio no veículo.

Reprodução | Redes Sociais

