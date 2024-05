Vídeo: carro pega fogo na Avenida Bonocô, em Salvador | A TARDE

Um carro pegou fogo na Avenida Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Bonocô, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 29. O problema foi registrado no sentido Comércio por volta das 10h e não causou problemas ao tráfego de veículos. Não há registro de feridos.

Por volta das 11h40, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que foi debelado o fogo do carro no final da Av. Bonocô. A via foi liberada e trânsito ainda lento no sentido Centro, próximo ao acesso ao Vale do Ogunjá.

Veja o vídeo:





Ag. A TARDE