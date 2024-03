Vídeo: Carro pega fogo na Avenida Paralela | A TARDE

Um veículo pegou fogo na noite desta terça-feira, 5, na Avenida Luis Viana Filho, mais conhecida com Paralela, em Salvador. O incêndio aconteceu perto do Parque de Exposições e o dono do veículo não ficou ferido.

O dono do carro falou ao Portal A TARDE, sem se identificar. Ele informou que o veículo não tem seguro e acabou tendo uma pane elétrica.

O trânsito na região sentido aeroporto ficou engarrafado por causa do ocorrido. Viaturas da Polícia Militar estiveram no local fazendo o ordenamento.

As chamas do carro já foram cessadas.





Segundo o dono do carro, o veículo passou por uma pane elétrica Osvaldo Barreto