Vídeo: carro pega fogo no Cabula | A TARDE

Um carro pegou fogo, no fim da manhã desta quarta-feira, 22, no bairro do Cabula, em Salvador e provocou quase 2 km de congestionamento até a região da Estrada das Barreiras. O incidente ocorreu no sentido Paralela, entre a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e a rotatória do Saboeiro, provocando complicações no trânsito.

Testemunhas disseram que as chamas atingiram um ponto comercial da Região. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e também não há informação sobre feridos.

Divulgação