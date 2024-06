Vídeo: casal é flagrado fazendo sexo no meio da rua em Paripe

O ato chamou atenção de quem passava no local - Foto: (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um casal foi flagrado fazendo sexo no meio da rua, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O ato aconteceu na noite de domingo, 8, na esquina da Rua da Bélgica com a Rua Dr Eduardo Dotto, ao lado de um sex shop.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um homem e uma mulher praticando sexo atrás de uma caminhote evermelha. O ato chamou atenção de quem passava no local.

“Oh pra isso, metendo dança no meio da rua. Só madeira… o pivete é doido”, falou o cinegrafista que flagrou o momento.

Veja o vídeo