Vídeo: casal invade supermercado utilizando facão

- Foto: Redes sociais

Um casal invadiu um supermercado no Canela, região central de Salvador para cometer roubo. O homem estava armado com um facão e ameaçou funcionários, enquanto a companheira recolheu produtos das prateleiras e encheu um saco de linhagem.

Nas imagens, é possível ver a mulher segurando um pacote na mão e uma sacola nas costas. Em seguida, o homem passa correndo com o facão.

Clientes disseram que a situação foi desesperadora e que aparentemente a dupla seria usuária de drogas.

Informações preliminares apontam que o caso teria acontecido no Super Bompreço do Canela, que faz parte do grupo Carrefour. O Portal A TARDE entrou em contato com a rede e aguarada retorno.