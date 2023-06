Vídeo: Dono de distribuidora troca tiros com assaltantes em Plataforma

O dono de um depósito de bebidas trocou tiros com assaltantes, na noite de domingo, 18, no bairro de Plataforma, em Salvador. A ação foi registrada por câmeras de segurança presentes no estabelecimento.

No vídeo, é possível ver o momento em que o rapaz está sentado trabalhando, quando é abordado por suspeitos armados. Ele tenta se esconder por duas oportunidades embaixo do balcão, enquanto um dos assaltantes tenta apontar o revolver em sua direção.

Em um terceiro momento, o rapaz saca uma pistola da cintura e efetua várias disparos, que são revidados pelos criminosos. Apesar do tiroteio, ninguem foi atingido.

Após o confronto, os suspeitos fogem do local em um veículo branco, modelo Chevrolet Prisma.

Vídeo:

null Reprodução | Redes Sociais