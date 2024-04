VÍDEO: Dupla armada rende homem e rouba carro em Canabrava | A TARDE

Dois homens armados atacaram um grupo de pessoas na porta de uma residência, no bairro de Canabrava, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na noite de sexta-feira, 29, na Rua Nara Rodrigues.

Uma câmera de segurança registrou o momento do ação. Em uma rua com um grupo de pessoas, a dupla aborda o homem e anuncia assalto. Ele segura um bebê no colo que, com o susto, deixa o bebê cair no chão. Em seguida, o veículo é levado.

Veja o vídeo:

Reprodução | Redes Sociais

Não há informações se a criança ficou ferida. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). A Polícia Civil informou que Diligências investigativas estão sendo realizadas para identificar os criminosos.