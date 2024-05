Vídeo: empresário sequestrado é liberado após família pagar resgate | A TARDE

O empresário sequestrado na manhã desta segunda-feira, 22, no bairro do IAPI, foi liberado ainda na tarde de hoje após familiares pagarem resgate. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo delegado responsável pelo caso, Adailton Adan, que coordena a divisão antissequestros do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Por se tratar de um assunto sensível, o delegado não pôde dar mais detalhes de como ocorreram as tratativas nem o valor negociado, mas garantiu que Nilton Souza Santana não sofreu violência. Ele foi liberado Nas Granjas Rurais Presidente Vargas, bairro próximo a região de Pirajá.

"A gente não fala muito sobre o sequestro, porque a gente não quer estimular a prática. Se começarmos a falar valores negociados, como foi feito o acordo e as demais tratativas, os envolvidos vão entender que ele pode fazer isso e que ele vai lucrar alguma coisa. Mas o que eu posso te dizer é que houve um pagamento por parte da família, ele não sofreu violência física e a delegacia especializada em sequestro está acompanhando o caso", disse em entrevista ao Portal A TARDE.

Familiares e amigos celebraram a soltura de Nilton.





Divulgação / Redes Sociais

O sequestro

Nilton Souza Santana é dono de uma padaria no IAPI e, ao chegar para trabalhar no local, por volta das 6h, ele teria sido colocado dentro de um veículo Toyota Yaris Prata. O empresário foi levado para um cativeiro e quantia de R$ 500 mil foi cobrada para a libertação.

A motivação ainda está sendo investigada, mas amigos de Nilton informaram que ele ganhou recentemente um prêmio de R$ 162 mil e isso pode ter chamado a atenção dos sequestradores.