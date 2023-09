Vídeo: enfermeira agride funcionário de hospital após traição e calote

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma enfermeira agredindo um terceirizado da equipe de manutenção, com quem teria um relacionamento amoroso. Nas imagens é possível ver a profissional esbravejando e dando tapas enquanto o homem ouve tudo calado e sem reagir.

As agressões teriam motivações amorosas e financeiras, já que o terceirizado também teria se envolvido com outras três funcionárias do hospital: uma funcionária da higienização, uma técnica de enfermagem e uma maqueira.

Além disso, ele pegou emprestado a quantia de R$ 1 mil com a enfermeira e utilizou o dinheiro para sair com uma das amantes.

"Domingo ele dormiu na minha casa, esse vagabundo. Você mexeu com a pessoa errada. Eu tenho as provas aqui. Vagabundo. Eu quero que você pague os R$ 1 mil que você pegou emprestado. Você vai pagar com juros. Eu não tô brigando por causa de você, não, porque você não presta", desabafou a enfermeira.

