Vídeo exibe linha de frente de criminosos antes de combate em SSA | A TARDE

Imagens gravadas por câmeras de segurança flagraram um grupo de traficantes armados antes do tiroteio que deixou duas pessoas mortas no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O registro ocorreu na madrugada desta sexta-feira (5).

Os indivíduos caminham, mas em segundos, adiantam os passos como mostra a gravação. Por causa do tiroteio momentos depois, dois rapazes foram encontrados mortos com marcas de tiros.

Ao Portal MASSA!, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que a guarnição encontrou com um grupo de criminosos, que abriu fogo. Com o revide, dois deles ainda foram socorridos ao Hospital Geral Ernesto Simões, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda assim, moradores locais relataram, em entrevista à RecordTV Itapoan, que não houve troca de tiros no bairro, e que os mortos foram retirados à força de suas casas e executados posteriormente.

Veja: