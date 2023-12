Vídeo: falha na Linha 1 do metrô causa superlotação em estações / | A TARDE

As estações da Linha 1 do metrô de Salvador ficaram mais cheias do que o normal, na manhã desta quinta-feira, 14, após uma falha na operação. Imagens de leitores do Portal A TARDE mostram uma aglomeração de passageiros no Acesso Norte.





A TARDE / Leitor

Segundo a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o transporte, um dos três apresentou uma falha próximo à Estação Bom Juá. "Novas composições foram inseridas para atender a demanda do horário. A Linha 2 não foi impactada", diz o comunicado.



Ainda segundo a concessionária, o serviço já foi normalizado e os trens da Linha 1 operam com normalidade.