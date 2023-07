Vídeo: fartura de peixes na praia da Sereia em Itapuã

Pescadores e banhistas registraram uma "fartura" de peixes na tarde de quinta-feira, 20, na praia de Itapuã, em Salvador. A equipe de reportagem do Portal A TARDE flagrou o momento em que vários peixes da espécie Xaréu foram amontoados na beira da Praia da Sereia. [veja vídeo 1]

A cena surpreendeu e chamou a atenção de quem passava pelo local. Banhistas também usaram as lentes dos celulares para registrar o momento. Tiveram aqueles que se juntaram "a festa" e foram ajudar na pescaria. [veja vídeo 2]

O professor e diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Francisco Kelmo, explicou ao Portal A TARDE o porquê do fenômeno. "Nessa época com tempestades e ventos fortes, a corrente fica muito forte e eles são levados pelas ondas para a parte rasa onde são capturados ou ficam presos na areia".

Conforme os relatos, os peixes, das espécies Guaricema, Cabeçudo, Bonito e Xaréu, foram distribuídos.



Vídeo 1

null Uendel Galter | Ag. A TARDE

Vídeo 2





null Cidadão Repórter