Vídeo flagra momento de briga entre torcedores do Bahia na Arena

Um vídeo enviado a redação do Portal A Tarde mostra o momento em que torcedores do Bahia brigam na Arena Fonte Nova. A confusão se deu durante o empate, em 1 a 1, entre Bahia e Vasco da Gama, realizado no último domingo, 3.

Nas imagens, é possível ver que um homem alto, branco e careca consegue "driblar" os seguranças da Arena Fonte Nova, que no momento acompanhavam o bate-boca entre torcedores, e agride outro torcedor do Bahia com vários murros.

Leitor | A Tarde

Informações iniciais dão conta que o agressor é o advogado criminalista Otto Lopes, torcedor do Bahia e que tem atuação profissional junto a torcida organizada Bamor. A equipe do Portal A Tarde buscou contato com o advogado e o mesmo afirmou que vai emitir um posicionamento.