Vídeo: Guarda Civil resgata filhotes de jiboias em escola | A TARDE

Reflexo das chuvas que atingem a cidade, uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal (Gepa/GCM) foi acionada para resgatar dois filhotes de cobra, em uma Escola da rede municipal no bairro de Vila Canária.

A ação aconteceu na manhã desta segunda-feira, 9, por volta das 9h, quando a equipe se deparou com um fato inusitado: os animais estavam em plena sala de aula. A contenção dos animais foi realizada com toda a segurança pelas equipes do Gepa, para que a escola retornasse a sua normalidade após o resgate.

Os animais, identificados como dois filhotes de jibóia, espécie muito comum em nosso município, não são peçonhentos. “Esta época do ano acontece o nascimento de serpentes, sendo bastante comum elas adentrarem em construções diversas a procura de abrigo e alimentação. As jibóias são serpentes que se adaptam muito bem ao ambiente urbano, procurando principalmente pequenos roedores que são seus alimentos preferido”, afirmou o Supervisor Robson Pires, ao ressaltar ainda, que as ações em parcerias com as escolas são contínua, inclusive com a demonstração e o contato com espécies vivas, para que os alunos possam fortalecer ainda mais a consciência ambiental.





GCM

Caso encontre um animal silvestre, o cidadão deve entrar em contato com a GCM através do telefone: 713202-5312 e solicitar o resgate do animal.





GCM