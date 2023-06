Vídeo: guerra de fogos de artifício assusta moradores no Imbuí

Moradores da região da região do Bate Facho, no bairro do Imbuí, não tiveram uma noite tranquila na madrugada desta sexta-feira, 16. Em vídeos recebidos pelo Portal A TARDE, foi possível notar o momento em que uma guerra de fogos de artifício causou muito barulho na localidade.

Algumas explosões foram confundidas com tiros por alguns dos residentes do bairro, que acordaram assustados. Pelas imagens, os clarões gerados pelos fogos são vistos próximos de prédios e casas do bairro.

null Reprodução

O Portal A TARDE fez contato com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para saber do possível acionamento para o caso.