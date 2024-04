Vídeo: homem é torturado, amarrado e morto em Narandiba | A TARDE

Um homem foi morto a tiros na noite de terça-feira, 2, no bairro de Narandiba, em Salvador. Além dos disparos de arma de fogo, a vítima, identificada como Lucas Rocha Trindade, de 29 anos, apresentava sinais de tortura e estava com as mãos amarradas quando foi deixada nas imediações da Avenida Edgard Santos.

Segundo o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), policiais militares da 23ª CIPM chegaram a socorre-lo para o Hospital Roberto Santos, mas ele não resistiu. A suspeita é que o crime tenha sido cometido por uma facção criminosa que atua na localidade.

Rondas e buscas foram realizadas a fim de identificar suspeitos, mas ninguém foi preso.

A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) apura as circunstâncias, autoria e motivação do crime.

