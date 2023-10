Video: homem fica à deriva em Itapuã e é esgatado pelo Graer | A TARDE

Um homem ficou à deriva na praia de Itapuã na tarde desta quinta-feira, 12, após quase se afogar, segundo informações enviadas ao Portal A TARDE por banhistas e confirmada pela Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar).

O banhista Nelson Sales, de 49 anos, foi levado pela corretenza e um salva-vidas da Salvamar entrou no mar para prestar socorro. Na ocorrência, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) também foi acionado e um helicóptero foi utilizado na ação.

Homem ficou à deriva Arquivo Pessoal enviado ao A TARDE

"Os militares foram acionados Pelo Cicom com a informação de que, nas proximidades do Farol de Itapuã, em alto mar, um salva-vidas solicitava apoio de uma aeronave para o resgate de um homem que estava se afogando. A equipe do Graer se dirigiu imediatamente ao local indicado, encontrando-os fisicamente exaustos em meio às ondas. Com o envolvimento e empenho de toda a tripulação e do salva-vidas, os militares conseguiram estabilizar e retirar o banhista do mar para que fosse socorrido", diz o Graer em nota.

Surfista também foi resgatado Arquivo Pessoal enviado ao A TARDE

Feriado perigoso



Segundo informações da Salvamar enviadas ao Portal A TARDE, até às 15h desta quinta-feira, já são 16 ocorrências de afogamentos e 9 crianças perdidas. Além disso, já foram realizadas 1.500 ações preventivas.