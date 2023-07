Vídeo: homem flagrado furtando carnes e bebidas em mercado é preso

Um homem de 45 anos foi preso e uma adolescente foi apreendida após serem flagrados roubando carnes e bebidas em um supermercado no bairro de Itapuã, em Salvador. O caso aconteceu na quarta-feira, 19.

De acordo com a Polícia Civil, os dois foram localizados na Avenida Dorival Caymmi por policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em um vídeo enviado ao Portal A TARDE, dois homens e uma adolescente aparecem colocando os produtos em uma sacola grande e em uma mochila [veja vídeo].

Conforme a corporação, com a dupla foram apreendidos seis quilos de carne, 14 peças de costela e uma garrafa de vodka.

“O custodiado apresentava comportamento violento e precisou ser contido pelos policiais. Populares informaram que o crime foi cometido em companhia de uma adolescente, sendo fornecidas as características da mesma. Diligências foram realizadas e ela foi localizada no interior de um coletivo tentando evadir do local”, explicou o diretor do Deic, delegado Thomas Victor Rodrigues Galdino.

O homem foi encaminhado para o Deic onde foi autuado em flagrante e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. A adolescente foi levada para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

O Portal A TARDE entrou em contato com a Rede Carrefour, dona do BigBompreço, e aguarda resposta.

