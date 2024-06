Vídeo: Homem que seria morto pelo 'Tribunal do Crime' é salvo pela PM | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, que seria morto pelo 'Tribunal do Crime' foi salvo pelas equipes da Polícia Militar (PM-BA), na tarde desta terça-feira, 4, no bairro da Engomadeira, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os agentes realizavam o patrulhamento da região, quando foram acionados com a denúncia de que um indivíduo estaria em vias de ser executado por criminosos na Rua São José da Engomadeira.

Ao chegarem ao local indicado, os militares realizaram as buscas e encontraram a vítima amarrada, com algumas lesões pelo corpo e em aparente estado de pânico, no interior de um imóvel abandonado.



Questionado pela PM, o homem relatou que havia sido sequestrado por cerca de 10 homens armados no interior da residência em que morava. A ação teria ocorrido em torno de duas horas antes do resgate.



O indivíduo foi encaminhado para o DHPP, onde todas as providências cabíveis foram adotadas.

Reprodução | Redes Sociais

