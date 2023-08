Vídeo: homem sofre 'sequestro pix' em saída de academia em Salvador

Câmeras de circuito de segurança de um estacionamento em Salvador flagraram o momento em que um homem foi vítima de um 'sequestro pix'. O caso aconteceu na segunda-feira, 14, no bairro do Ogunjá.

Nas imagens, a vítima aparece sendo abordada por três suspeitos enquanto manobrava o seu veículo na saída da academia. Em seguida, o homem foi retirado do volante do veículo e, ainda no carro, foi levado pelos suspeitos. Segundo a Polícia Civil, os homens exigiram que o homem desbloqueasse o aparelho telefônico e que fizesse transferências bancárias.

O homem foi liberado pelos criminosos nas imediações do bairro de Ondina. O carro foi levado pelos criminosos. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).