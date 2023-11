Vídeo: homem tenta assaltar viatura despadronizada e é baleado | A TARDE

Uma viatura da despadronizada da Polícia Militar, pertecente a Casa Militar, foi alvo de ação criminosa, na noite de segunda-feira, 6, no Jardim das Margaridas. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que criminosos tentaram roubar o veículo.

No vídeo é possível ver uma pessoa desembarcando da viatura, quando um carro sedan prata parou do lado e um homem tenta anunciar o assalto. Policiais que estavam dentro do veículo reagiram e acertaram um dos homens.

O criminoso que foi baleado deu entrada no Hospital Menandro de Faria e foi preso em flagrante, permanecendo custodiado na unidade hospitalar.

Em nota, a Polícia Militar informou que o suspeito "abandonou um revólver calibre 38 com numeração raspada no local do crime, que foi recuperado pelos pms".

