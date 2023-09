Uma autoescola foi assaltada na manhã desta segunda-feira, 25, no bairro da Politeama, em Salvador. Segundo imagens que o Portal A TARDE teve acesso, dois homens invadiram o local e levaram os celulares das vítimas.

Ainda de acordo com as informações, um dos suspeitos foi visto com arma de fogo, enquanto o outro aparentemente estava desarmado. Não há relatos sobre feridos.

No vídeo, um homem de boné azul aparece abordando uma funcionária do estabelecimento. Em seguida, outro com a camisa do São Paulo toma o celular de uma vítima com violência.

Em contato com a Polícia Militar, a instituição afirmou que, de acordo com o 18º BPM, não houve acionamento para atender a ocorrência.

Vídeo:





Homens armados assaltam autoescola em bairro de Salvador Reprodução