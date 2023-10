Video: homens ficam à deriva em Itapuã e são resgatados pelo Graer | A TARDE

Dois homens ficaram à deriva na praia de Itapuã na tarde desta quinta-feira, 12, após quase se afogarem, segundo informações enviadas ao Portal A TARDE por banhistas e confirmada pela Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar).

De acordo com banhistas, um homem teria se afogado ao entrar no mar. Em seguida, um surfista foi tentar ajudar, se desequilibrou da prancha e se afogou também,. No entanto, uma terceira pessoa interviu e eles ficaram à deriva.





Homem ficou à deriva Arquivo Pessoal enviado ao A TARDE

"Um homem entrou na mar, terminou se afogando e ficando à deriva em uma distância bem longe da faixa de areia. Aí um surfista pegou uma prancha, entrou no mar para tentar salva-lo, mas ele caiu no mar também ao se soltar da prancha. Em seguida, um barraqueiro também entrou no mar, conseguiu pegar a prancha, levou até o surfista novamente e voltou. Com isso, os dois que já estavam se afogando subiram na prancha, mas ficaram à deriva. Foi ai que chegou a equipe do Graer aqui para poder retira-los", contou uma banhista que estava no momento.





Surfista também foi resgatado Arquivo Pessoal enviado ao A TARDE

O Portal A TARDE procurou o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), que informou dar mais detalhes em breve.



Feriado perigoso

Segundo informações da Salvamar enviadas ao Portal A TARDE, até às 15h desta quinta-feira, 11, já são 16 ocorrências de afogamentos. Além disso, já foram realizadas 1.500 ações preventivas.