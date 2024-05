Vídeo: Idoso furta celular dentro de uma clínica em Salvador | A TARDE

Um idoso foi flagrado furtado um Iphone em uma clínica odontológica no bairro da Liberdade, em Salvador. O furto, aconteceu dentro da sala de desinfecção enquanto o celular estava na tomada.

Em imagens divulgadas, é possível ver toda a ação do homem, aparentemente já de "meia idade". Ele está de camisa amarela e fica à paisana em um corredor observando pessoas ao redor. No momento em que a sala fica vazia, ele entra, tira o celular da tomada e coloca no bolso. Em seguida, ele vai saindo da clínica, falando com o celular no ouvido para disfarçar.

Higor Henrique, dono do celular, prestou depoimento na 1ª DT dos Barris, que investiga o caso.





Reprodução

Publicações relacionadas