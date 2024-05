Vídeo: incêndio atinge antiga sede do Colégio Estadual Landulfo Alves | A TARDE

Um incêndio atingiu o sexto andar da antiga sede do colégio Estadual Landulfo Alves - desativado em 2018 e atualmente administrado pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) -, localizado em Água de Meninos, na avenida Jequitáia, em Salvador, na noite deste domingo, 5.

Ainda não há informações sobre o motivo ou se há feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, no local, em grande trabalho, debelaram as chamas.

De acordo com a assessoria de imprensa da UNEB, por meio de nota, "a unidade será interditada pelas próximas 72 horas para investigação das causas do incêndio, pela Polícia Civil da Bahia, e para avaliação estrutural, pela Defesa Civil do município".

Por meio de imagens que circulam nas redes sociais, foi possível ver o fogo saindo do sexto andar, localizado no topo do prédio.

Confira a nota oficial da UNEB:

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) informa que o incêndio ocorrido na noite deste domingo (5), no 6° andar, ala B, do prédio administrativo da instituição, localizado na Avenida Jequitaia, já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve feridos.

A unidade será interditada pelas próximas 72 horas para investigação das causas do incêndio, pela Polícia Civil da Bahia, e para avaliação estrutural, pela Defesa Civil do município, já acionadas pela Reitoria e pela Secretaria de Educação do Estado, que estão presentes no local com suas equipes.

Informamos ainda que as equipes das Pró-Reitorias que atuam no edifício trabalharão por mediação tecnológica até que o espaço esteja seguro para o retorno das atividades presenciais no local.





Divulgação / Redes Sociais

Publicações relacionadas