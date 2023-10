Vídeo: incêndio atinge duas lojas na Baixa dos Sapateiros | A TARDE

Um incêndio atingiu uma loja no bairro da Barroquinha, em Salvador, na noite desta terça-feira, 24. Em imagens enviadas ao Portal A TARDE, é possível ver diversos caminhões do Corpo de Bombeiros no local agindo para controlar as chamas.

Segundo moradores da região, o fogo começou em uma loja de sapato chamada "Sapatarejo" e atingiu uma outra loja que fica ao lado e vende peças para academia.

Bombeiros atuam no local Reprodução l Redes Sociais

Ao Portal A TARDE, o Núcleo de Operação Assistida (NOA), da Transalvador, informou que uma das vias será interditada, permanecendo apenas uma faixa de circulação.

Já a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que também está no local, informou que o incêndio foi debelado, causando apenas danos à cobertura e forro em PVC, sem afetar a estrutura do imóvel. "A Codesal acompanhou equipe do Corpo de Bombeiros em operação de combate a foco de de incêndio na loja Sapatarejo na região da Barroquinha. Apos o incêndio ter sido debelado, foi realizada vistoria constatando-se que não houve afetação estrutural, além de danos à cobertura e forro em PVC".

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

