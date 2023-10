Vídeo: incêndio de grande proporção atinge vegetação na Avenida Bonocô | A TARDE

Um incêndio tem atingido um matagal na Avenida Bonocô na tarde deste sábado, 14. Segundo vídeos que circulam nas redes sociais, o fogo está em grande proporções e dois caminhões e dois carros do Corpo de Bombeiros estão no local atuando no combate as chamas.

O Portal A TARDE entrou em contato com a corporação, mas até o momento não obteve retorno. A vegetação atingida fica próximo a uma sub-estação de energia da Chesf no bairro de Brotas.

A Chesf também foi acionada pelo Portal A TARDE, mas ainda não comentou sobre o ocorrido.

Corpo de Bombeitos atua no combate as chamas | Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp