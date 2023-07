Vídeo: incêndio é registrado em condomínio no Horto Florestal

Um incêndio foi registrado, na noite desta segunda-feira, 3, em um condomínio na avenida Santa Luzia, localizada no bairro do Horto Florestal, em Salvador.

Informações iniciais apontam que as chamas iniciaram dentro de um carro por volta das 20h. Através de imagens feitas por moradores no prédio Horto Barcelona, é possível ver a fumaça que se formou no local.

Testemunhas ainda dizem que ouviram ao menos cinco explosões. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para controlar as chamas. Até o momento, ainda não há detalhes se houve feridos.

Vídeo:

null Leitor / A Tarde