Vídeo: influenciador baiano é alvo de ataque de ovos por vizinhos

O influenciador digital Ygor Albu denunciou, na noite deste sábado, 9, um vizinho que jogou ovos nele e em sua família, durante uma festa que estava sendo realizada no salão de festas de um condomínio em Salvador.

Através de suas redes sociais, o rapaz registrou a situação e contou que uma prima sua chegou a ser atingida pelo ovo. Ele alega que tem sofrido perseguição desde que se mudou para o local. Não foi possível identificar o apartamento ou o andar de onde saíram os ovos arremessados.

"A gente curtindo e eles jogando ovo. Olha o que fizeram com minha prima. Quem jogou, desça e jogue aqui. Isso que a gente passa, porque não aceitam que a gente comprou também. Isso é desrespeito, sem noção. Vai ter que aceitar que a gente comprou aqui e não vamos sair", disse Ygor.

O rapaz disse ainda que a administração do condomínio informou que as câmeras de segurança não registraram a situação por causa do ângulo de filmagem. Ele afirmou que vai realizar um boletim de ocorrência contra o local.

Prima da rapaz foi atingida por ovos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Posteriormente, Ygor Albu gravou novamente aos prantos, onde deu mais detalhes da situação e disse que morar no local se tornou um pesadelo. Ele disse que comprou o apartamento à vista, para presentar a mãe.

"Isso aqui era meu sonho comprar e se tornou meu maior pesadelo. É o povo perseguindo, jogando ovo, tirando foto de varanda", disse o rapaz, que esteve na delegacia na manhã deste domingo, 10.

Vídeo: